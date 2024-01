POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß zweier Autos

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (16.01.2024, 11 Uhr) und Mittwoch (17.01.2024, 13.00 Uhr) in ein Einfamilienhaus in Warendorf eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu dem Gebäude am Hansering, durchwühlten Räume, stahlen Schmuck und flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Verbleib des Schmucks bitte an die Polizei Warendorf, ...

