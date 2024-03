Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Start des neuen Studiengangs beim Hauptzollamt Stralsund

Abschluss als "Bachelor of Laws (LL.B.)" befähigt die Absolventinnen und Absolventen für den gehobenen nichttechnischen Zolldienst

Stralsund (ots)

Mit sechs Anwärterinnen und Anwärtern startet das Hauptzollamt Stralsund zum 1. März 2024 in den neu ausgerichteten Studiengang zum Bachelor of Laws (LL.B.). Hintergrund der Umstellung auf einen Bachelor-Studiengang ist die Harmonisierung der akademischen Ausbildung auf dem europäischen Markt und damit die Vergleichbarkeit von Leistungen der Studierenden.

Nach einer kurzen Einführung beim Hauptzollamt Stralsund geht es für die Anwärterinnen und Anwärter zunächst für zwei Semester an die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung - Fachbereich Finanzen - nach Münster. Hier lernen sie die rechtlichen Grundlagen des Zolls kennen. Im Anschluss folgt die erste von zwei Praxisphasen an verschiedenen Dienststellen des Hauptzollamtes Stralsund. Von Sachbearbeitung, Warenabfertigung und -kontrolle bis zum Einsatz in der Schwarzarbeitsbekämpfung lernen die Anwärterinnen und Anwärter die vielfältigen Aufgaben des Zolls praktisch kennen.

Im fünften Semester werden Theorie und Praxis verknüpft, die Studieninhalte greifen ineinander, werden vertieft und bereiten die zukünftigen Zöllnerinnen und Zöllner auf ihren späteren Dienst vor. Nach jedem Modul finden Modulprüfungen statt, die einmal wiederholt werden können. Nach Erstellen einer Bachelorarbeit und einer mündlichen Verteidigung schließt der Studiengang mit dem Bachelor of Laws (LL.B.) ab. Die Absolventinnen und Absolventen werden nach erfolgreicher Prüfung in den Zolldienst übernommen.

"Der Zoll ist eine moderne, sich digital transformierende Bürger- und Wirtschaftsverwaltung des Bundes, deren Tätigkeitsspektrum von der reinen Dienstleistung bis zum hoheitlichen Handeln reicht. Der nun veränderte Studienablaufplan ermöglicht eine bessere Einbindung der Studierenden in die Praxis und qualifiziert sie somit für eine große Verwendungsbreite in der Zollverwaltung", so der Leiter des Hauptzollamtes Stralsund, Kay Noffke.

Künftig können Interessierte, die das hiesige Auswahlverfahren erfolgreich durchlaufen haben, ihr Studium sowohl zum 1. März als auch zum 1. September jeden Jahres, beim Hauptzollamt Stralsund beginnen.

Zusatzinformationen:

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim ZOLL finden Sie auf Instagram und Facebook ("ZOLL-Karriere"), unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

