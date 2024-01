Ulm (ots) - Gegen 14.30 Uhr hielt sich der 41-Jährige in einem Geschäft in der Hirschstraße auf. Ein Detektiv beobachtete, wie der Mann ein Parfüm nahm. Dann flüchtete er ohne zu bezahlen aus dem Laden und in Richtung des Parkhauses Deutschhaus. Der Detektiv verständigte Polizei. Die nahm sofort die Verfolgung ...

mehr