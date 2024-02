HZA-HST: 14.000 unversteuerte Zigaretten im Fischereihafen Rostock durch Zoll aufgespürt

Hauptzollamt Stralsund

14.000 unversteuerte Zigaretten im Fischereihafen Rostock durch Zoll aufgespürt

Stralsund

Durch eine interne Risikobewertung ergaben sich Hinweise, dass sich an Bord eines aus den Niederlanden kommenden Schiffes Zigaretten befinden würden. Daraufhin führten Bedienstete des Hauptzollamtes Stralsund am 14.02.2024 eine Schiffskontrolle im Rostocker Fischereihafen durch. Das Schiff hatte während seiner Fahrt das Küstengebiet verlassen. Im Rahmen der Kontrolle des Schiffs- und Mundvorrates wurden keine Zigaretten festgestellt oder angemeldet. Konfrontiert mit den Informationen, die die Zöllnerinnen und Zöllner vorab ermittelt hatten, gab der Kapitän schließlich zu, dass sich die Zigaretten versteckt im Vorschiff befänden. Nachdem das im Ballasttank befindliche kniehohe Wasser abgepumpt worden war, entdeckten die Beamten in einer Nebenkammer 4 wasserfest verpackte Pakete mit 14.000 unversteuerten Zigaretten. Gegen den Kapitän des Schiffes wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und die Zigaretten sichergestellt. Es konnte ein Steuerschaden von 2.672,04 EUR verhindert werden.

