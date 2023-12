Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Leuchtende Kinderaugen vor dem Theater Vorpommern in Stralsund

Stralsund (ots)

Trotz des tristen Wetters war die Begeisterung bei Kindergartenkindern und Schülerinnen und Schülern aus Grundschulen des Landkreises Vorpommern Rügen groß, als sie sich nach dem Theaterstück "Pinocchio" noch ein wenig verwöhnen lassen konnten. Grund: In seiner diesjährigen Weihnachtsaktion verteilten Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Stralsund am Vormittag des 13.12.2023 Schokoladenweihnachtsmänner auf dem Theatervorplatz in Stralsund an die kleinen Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmärchens. Besondere Aufmerksamkeit erregte bei den Kindern auch der mitgebrachte Playmobil-Zöllner.

