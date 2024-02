Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagmorgen in Heilbronn. Gegen 9.15 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes Vito in der Achtungstraße unterwegs und wollte nach links in die Weststraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten Chevrolet einer 75-Jährigen und die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des Chevrolets und deren 44-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwaigern-Massenbach: Pedelec aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einer Garage in Massenbach. Zwischen Samstagabend 23 Uhr und Mitternacht öffneten der oder die Täter gewaltsam das Garagentor in der Eichenstraße, transportierten in der Garage gelagerte Möbel heraus und erlangten so Zugriff auf das im hinteren Bereich abgestellte Pedelec der Marke "Cube". Der verursachte Schaden wird auf circa 2.200 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben über den Verbleib des Zweirads machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07138 810630 an den Polizeiposten Leintal. Beilstein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person bereits am 21. Januar in Beilstein-Billensbach und flüchtete anschließend. Eine 64-Jährige parkte ihren Audi Q3 gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Stocksberger Straße. Als die Frau gegen 14 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Kotflügel fest. Wahrscheinlich kollidierte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit dem Heck des Audi. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Kleintransporter oder einen SUV. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell