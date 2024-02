Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.02.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Polizist bei Widerstand verletzt - 39-Jähriger in Haft

Am Donnerstag, den 25. Januar 2024, wurde ein 39-Jähriger in Heilbronn-Böckingen festgenommen. Zuvor war er gegen 1 Uhr mit seinem E-Scooter in der Mühlstraße zwei Polizisten entgegengefahren. Nachdem er die Beamten wahrgenommen hatte, soll er von seinem Gefährt abgestiegen sein und es zunächst geschoben haben. Im Bereich der Einmündung zur Keilstraße wollten die Polizisten den Mann kontrollieren. Als sie auf seiner Höhe den Streifenwagen anhielten und ausstiegen, versuchte der 39-Jährige mit seinem Scooter zu flüchten. Die beiden Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf. Als einer der beiden auf Höhe des Tatverdächtigen war, soll dieser von seinem Gefährt gesprungen und es in Richtung des Beamten gestoßen haben, wodurch dieser zu Fall kam und sich an der linken Hand verletzte. Auch der Flüchtende stürzte zu Boden und konnte im Anschluss, trotz erheblicher Gegenwehr, festgenommen werden. Bei der darauffolgenden Durchsuchung des Mannes konnten zwei Teleskopschlagstöcke und ein Tierabwehrspray aufgefunden werden. Außerdem führte er einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag mit sich. Die Durchsuchung seines Rucksacks förderte eine größere Menge an unterschiedlichen Betäubungsmitteln zu Tage. Der 39-Jährige wurde am Freitag, den 26.Januar 2024, einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn und des Polizeireviers Heilbronn-Böckingen dauern an.

