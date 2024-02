Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.02.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Assamstadt: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ein 63-Jähriger wurde am Montagmorgen bei Assamstadt von einem Auto erfasst. Der Mann hatte seinen Pkw zuvor bei einem Wendeversuch in den Straßengraben an der Landesstraße 513 zwischen Assamstadt und Bobstadt gefahren und war unterwegs um Hilfe zu holen. Als er gegen 7.10 Uhr am Fahrbahnrand zurück zu seinem Auto ging, nahte zeitgleich ein 35-Jähriger in seinem VW Transporter heran. Der VW-Fahrer erkannte den Fußgänger wohl zu spät und erfasste ihn, trotz eines Ausweichmanövers, mit dem Außenspiegel. Der 63-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Wertheim: Unfall an der Kreismülldeponie - Wer hat etwas gesehen?

Nach einem Unfall am Freitagabend an der Kreismülldeponie in Wertheim sucht die Polizei nach Zeugen. Um kurz nach 21 Uhr brach ein unbekannter, vermutlich schwarzer, Pkw mit erheblicher Geschwindigkeit durch das Eingangstor der Deponie in der Straße "Heegwald". Nachdem mindestens eine Person einige Fahrzeugteile aufgesammelt hatte und wieder ins Auto gestiegen war, setzte der Wagen zurück und fuhr knapp 400 Meter rückwärts in Richtung der Zufahrt zur Landesstraße 508. Kurz nach dem Waldrand kam der Pkw bei der Rückwärtsfahrt von der Fahrbahn ab und landete in einem Entwässerungsgraben. Vermutlich wurde das Auto danach von einem anderen Fahrzeug aus dem Graben gezogen. An den Anlagen der Mülldeponie entstand Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf knapp 20.000 Euro beläuft. Wer hat im Zufahrtsbereich zur Deponie Heegwald/ L508 eine Fahrzeugbergung oder Abschleppmaßnahmen beobachtet? Wer kann Angaben zu einem beschädigten, vermutlich schwarzen, Fahrzeug machen, dass einen Front- und Heckschaden hat? Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Tauberbischofsheim: Einbruch in Sporthalle - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am Wochenende in eine Sporthalle in Wertheim ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen gelangten der oder die Täter zunächst auf unbekannte Weise ins Foyer der Sporthalle "Am Wört". Von dort wurde gewaltsam die Tür zur Küche geöffnet und diese rabiat durchsucht. Die Täter gelangten auch in den Gang zwischen den Umkleideräumen und der Sporthalle und entwendeten dort zwei Feuerlöscher. Einer der Feuerlöscher wurde später entleert in der Nähe einer benachbarten Schule aufgefunden, der andere bleibt verschwunden. Bis auf die Feuerlöscher gelangten die Unbekannten wohl an kein Diebesgut. Sie hinterließen jedoch Schäden in Höhe von knapp 2.500 Euro. Zeugen, die am Wochenende rund um die Sporthalle und die Straße "Am Wört" verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim-Herbsthausen: Mit über 3 Promille am Steuer

Mit einem Alkoholpegel, der andere schon längst ins Krankenhaus befördert hätte, fuhr am Montagnachmittag ein Lkw-Fahrer durch Bad Mergentheim-Herbsthausen. Zeugen hatten gegen 15 Uhr den schlangenlinienfahrenden Lkw gemeldet, der daraufhin von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht der Beamten. Der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer wies einen Alkoholpegel von über 3 Promille auf und musste die Polizisten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell