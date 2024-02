Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Bad Rappenau: Betrunken auf Lkw aufgefahren - Eine Verletzte

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau. Gegen 2.50 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Audi zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau, vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung auf einen vor ihr fahrenden Mercedes Sprinter auf. Durch den Aufprall wurde der Sprinter nach rechts gegen die Leitplanke abgewiesen und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Auch der Audi kollidierte nach dem Zusammenstoß mit der Leitplanke. Die 25-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die junge Frau vor Fahrtantritt dem Alkohol zugesprochen hatte. Daher musste sie die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Die Autobahn musste für die Zeit der Räumungs- und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden.

Heilbronn-Böckingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in den vergangenen zwei Wochen unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Böckingen. Zwischen Samstag, den 20. Januar 2024 und vergangenem Samstag versuchte der Täter oder die Täterin zunächst die Eingangstüre des Gebäudes in der Ludwigsburger Straße aufzubrechen. Als dies misslang, wurde ein Fenster an der Rückseite des Hauses eingeworfen und das Innere betreten. Anschließend durchsuchte der Einbrecher oder die Einbrecherin Schränke und Schubladen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn-Böckingen: Brand in leerstehendem Haus

Am frühen Samstagmorgen brannte vermutlich aufgrund eines technischen Defekt der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Heilbronn-Böckingen. Gegen 6 Uhr wurde der Brand in der Eppinger Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei war das Feuer, welches sich über das gesamte Obergeschoss ausgebreitet hatte, bereits gelöscht. Verletzt wurde niemand. Das leerstehende Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar und der entstandene Sachschaden wird auf circa 120.000 Euro geschätzt. Am Nachbarhaus entstand kein Schaden. Die Ermittlungen dauern an.

Eppingen: Geschädigte Person nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht den Geschädigten oder die Geschädigte einer Unfallflucht am frühen Sonntagmorgen. Gegen 6 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er gerade in der Richard-Wagner-Straßeeinen offensichtlich betrunken Mann schlafend in dessen Auto angetroffen hätte. Der Mercedes sei vorne links beschädigt. Als der Mitteiler an der Scheibe klopfte, sei der Fahrer aufgewacht und in Richtung der Carl-Orff-Straße davongefahren. Wenig später konnte der 45-Jährige wiederum schlafend und mit laufendem Motor in seinem Fahrzeug in der Carl-Orff-Straße angetroffen und kontrolliert werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und zwei Blutproben abgeben. Da der Unfallschaden am Mercedes derzeit keinem Unfall zugeordnet werden kann, sucht die Polizei nun die geschädigte Person. Vermutlich ist der Mann mit seinem Mercedes an einer Mauer oder einer Hauswand hängengeblieben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Gemmingen: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Gemmingen. Zwischen 17 Uhr am Freitag und 10.45 Uhr am Samstag hebelten die Täter eine Terrassentüre des Gebäudes in der Gotenstraße auf und gelangten so ins Innere. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4747 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Heilbronn: Schlägerei in der Innenstadt

Nach einer Schlägerei in der Heilbronner Allee am frühen Sonntagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Gegen 1.45 Uhr sollen fünf bis sechs Personen vor dem Shoppinghaus aufeinander eingeschlagen haben. Hierbei zogen sich drei Beteiligte Verletzungen zu. Vor dem Eintreffen der Polizei hatten sich zwei Männer bereits von der Örtlichkeit entfernt. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den beiden unbekannten Beteiligten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Wer hat etwas gesehen?

Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Heilbronn in der Nacht von Samstag auf Sonntag, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Samstagabend, 17.20 Uhr, und dem nächsten Morgen, 0.20 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Person zunächst Zugang zu dem Haus in der Werderstraße und brach im Anschluss eine Wohnungstüre auf. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Sachbeschädigung an Schule gesucht

Unbekannte verursachten am Samstagabend Sachschaden an einer Schule in Heilbronn. Gegen 22 Uhr zündeten der oder die Täter vermutlich einen Feuerwerkskörper im Briefkasten der Schule in der Herbert-Hoover-Straße. Hierbei entfachte ein Brand, welcher zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Außerdem öffneten die Unbekannten eine Warensendung, welche durch die Sprengung in den Schulhof geschleudert worden war, und entnahmen den Inhalt. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Dieseldieb festgenommen

Ein 52-jähriger Dieseldieb konnte am Freitagabend in Heilbronn festgenommen werden. Gegen 22 Uhr pumpte der Mann in der Austraße aus drei Lkw Diesel im Wert von circa 570 Euro in Fässer ab. Als er hierbei von einem Zeugen angesprochen wurde, flüchtete er zunächst mit seinem Pkw mit Anhänger. Der aufmerksame Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte die hinzugerufenen Polizisten zu dem Tatverdächtigen führen. Dieser wurde im Anschluss in der Hafenstraße angehalten und vorläufig festgenommen. Nachdem sich ein möglicher Tatzusammenhang zu zwei Taten im Bereich Weinsberg ergab, wurde die Wohnung des Mannes durchsucht und sein Pkw sowie der Anhänger beschlagnahmt. In der Wohnung konnten im Anschluss mehrere tausend Euro Bargeld sowie Mobiltelefone sichergestellt werden. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 52-Jährige auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Lauffen am Neckar: Beamte trauten ihren Augen nicht

Polizisten des Polizeireviers Lauffen trauten am Sonntagnachmittag ihren Augen nicht. Gegen 16.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Skoda Octavia auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Lauffen am Neckar in dessen Kofferraum Kinder sitzen sollten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass insgesamt elf Personen in dem Pkw befördert wurden. Außer dem Fahrer und dem jugendlichen Beifahrer lagen im Kofferraum vier Kinder und auf dem Rücksitz befanden sich drei Erwachsene und zwei Kinder. Die Weiterfahrt wurde dem 28-jährigen Fahrer untersagt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Leingarten-Großgartach: Joggerin körperlich angegangen - Zeugen gesucht

Nachdem am Samstagnachmittag eine Joggerin in Großgartach von einer Unbekannten geschlagen wurde, sucht die Polizei Zeugen. Die 45-Jährige joggte gegen 15.30 Uhr über den Fußgängerüberweg in der Hermann-Löns-Straße. Aus diesem Grund musste ein Fahrzeug anhalten. Daraufhin soll die Beifahrerin des haltenden Pkws unvermittelt ausgestiegen sein und die Sportlerin angeschrien haben. Im weiteren Verlauf soll die unbekannte Frau auf die Joggerin zugegangen sein und sie gestoßen und getreten haben. Daraufhin verteidigte sich die 45-Jährige und es kam zu einem Gerangel der beiden Frauen. In dessen Verlauf schlug die Unbekannte der Joggerin ins Gesicht. Als unbeteiligte Zeugen hinzueilten, stieg die Angreiferin in das Fahrzeug ein und flüchtete. Nun sucht die Polizei die hinzugekommenen Zeugen und die unbekannte Täterin. Bei dem Fahrzeug, aus dem sie aufgestiegen war,soll es sich um einen grauen Opel Insignia mit Rastatter Kennzeichen handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen am Neckar zu melden.

Lauffen am Neckar: Zeugen nach Unfall mit Pedelec-Fahrer gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am vergangenen Mittwoch einen Pedelec-Fahrer in Lauffen am Neckar angefahren haben soll. Gegen 18.30 Uhr soll der Pkw-Fahrer den Zweiradfahrer zunächst in der Seugenstraße, der Südstraße und der Katharinenstraße verfolgt und mit Lichthupe auf sich aufmerksam gemacht haben. Als der 38-jährige Pedelec-Fahrer dann nach rechts in die Körnerstraße einbog, befand sich der Pkw erneut hinter ihm. Daher beschleunigte der Mann sein Zweirad und fuhr am Ende der Körnerstraße in einen landwirtschaftlichen Weg ein. Circa 50 Meter nach Ende der Bebauung soll der Pkw ihn dann angefahren und einige Meter mitgeschleift haben, bevor dessen Fahrer in unbekannte Richtung davonfuhr. Der 38-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen am Neckar unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Zaberfeld: Mit fast 2,5 Promille Unfall verursacht - Drei Verletzte

Drei Personen mussten nach einem Unfall am Freitagabend in Zaberfeld ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 18.45 Uhr hielt eine 43-Jährige mit ihrem VW Sharan am Fahrbahnrand der Zaberfelder Straße, um eines ihrer Kinder aussteigen zu lassen. Zeitgleich trat ein 45-Jähriger seine Fahrt mit seinem Mercedes circa 150 Meter entfernt vor einer Gaststätte an. Laut Zeugen soll der Mann sein Fahrzeug stark beschleunigt haben und ohne Licht losgefahren sein. Kurz darauf fuhr er in das Heck des immer noch am Fahrbahnrand haltenden VWs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sharan circa 25 Meter nach vorne geschoben und die Fahrerin sowie ein im Fahrzeug sitzendes Kind leicht verletzt. Auch der Fahrer des Mercedes zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf circa 43.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann vor Fahrtantritt dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Daher wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Untergruppenbach: Fahrzeug ausgebrannt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brannte am Samstagvormittag ein Fahrzeug bei Untergruppenbach vollständig aus. Ein 40-Jähriger war gegen 11.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 1111 von Heilbronn kommend in Richtung Untergruppenbach unterwegs, als er auf Höhe von Donnbronn Rauch im Fahrzeug wahrnahm. Daraufhin fuhr er direkt in die Parkbucht "Donnbronner Höhe" und verließ den Pkw. Zu diesem Zeitpunkt konnte er schon Flammen unterhalb des Pkws sehen. Im weiteren Verlauf brannte das Fahrzeug komplett aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während der Löscharbeiten musste die L 1111 zwischen 11.20 Uhr und 12.15 Uhr voll gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Heilbronn: Eine leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall

Circa 35.000 Euro Sachschaden und eine leichtverletze Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen, gegen 9.15 Uhr Uhr auf der Bundesstraße 39 bei Heilbronn. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine 85-Jährige, die mit ihrem Peugeot von Weinsberg in Richtung Heilbronn fuhr, in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden BMW einer 25-Jährigen zusammen. Diese zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand Totalschaden. Die Unfallverursacherin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Für die Unfallaufnahme wurde die B39 zeitweise voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131-74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell