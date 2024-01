LPI-G: Parkautomat aufgesprengt

Gera (ots) - Gera. In der Silvesternacht beschädigten unbekannte Täter gleich mehrere Müllcontainer mittels Pyrotechnik. So geriet in den Dürrenebersdorfer Straße ein Altkleidercontainer in Brand und in der Meuselwitzer Straße brannten zwei Mülltonnen vollständig nieder. Auch ein Einkaufswagen eines Supermarktes in der Vogtlandstraße sowie ein Altpapiercontainer in der Franz-Stephan-Straße blieben nicht ...

mehr