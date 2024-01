Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigungen durch Pyrotechnik

Gera (ots)

Gera. In der Silvesternacht beschädigten unbekannte Täter gleich mehrere Müllcontainer mittels Pyrotechnik. So geriet in den Dürrenebersdorfer Straße ein Altkleidercontainer in Brand und in der Meuselwitzer Straße brannten zwei Mülltonnen vollständig nieder. Auch ein Einkaufswagen eines Supermarktes in der Vogtlandstraße sowie ein Altpapiercontainer in der Franz-Stephan-Straße blieben nicht unversehrt. Selbst vor einer Dixitoilette machten Unbekannte nicht Halt, welche am frühen Morgen des 01.01.2024 in der Eiselstraße vollständig niederbrannte. Einen brennenden Busch in einer Grünanlage in der Franz-Stephan-Straße sowie ein brennenden Mülleimer am Sachsenplatz, löschte die Feuerwehr bevor größerer Schaden entstand. Die Geraer Polizei ermittelt zu mehreren Sachbeschädigungs- und Branddelikten und sucht nach Zeugenhinweisen. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell