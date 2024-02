Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.02.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Betrunkener Lkw-Fahrer gefährdet Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, fuhr ein 64-jähriger Lkw-Fahrer auf der Landesstraße 1045 zwischen Forchtenberg und Ernsbach in Schlangenlinien und bremste immer wieder stark ab. Weiterhin geriet er mit seinem Lkw in den Gegenverkehr, sodass dieser gefährdet wurde. Der Fahrer wurden daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier konnte ein Alkoholwert von 1,7 Promille festgestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Autofahrer, die durch den Lkw gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Bretzfeld: Staplerfahrer verletzt Fußgänger schwer

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf einem Bretzfelder Firmengelände wurde ein 74-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Dieser befand sich gegen 16.30 Uhr auf dem Weg zu seinem Fahrzeug, als er auf der Zufahrt zum Firmengelände von einem Staplerfahrer übersehen und überrollt wurde. Der Fußgänger zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wird derzeit im Krankenhaus behandelt.

Künzelsau: Fahrzeug überschlagen

Am Samstagabend wurde in Künzelsau eine 57-jährige Autofahrerin beim Ausfahren aus einem Parkplatz leicht verletzt. Die Fahrerin übersah beim rückwärts Rangieren eine circa ein Meter hohe Stützmauer. Das Fahrzeug kippte seitlich über die Mauer und überschlug sich. Daraufhin kam es auf dem Hang zum Stehen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde im Anschluss leicht verletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Mulfingen: Geschädigter nach Streitigkeiten gesucht

In der Nacht auf Montag kam es auf der Hauptstraße in Mulfingen zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 1 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie eine Person durch andere gegen eine Gebäudewand gedrängt wurde und anschließend zu Boden ging. Der Geschädigte entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Die Angreifer fuhren in einem Pkw davon. Aufgrund des Zeugenhinweises konnten diese anschließend von der Polizei kontrolliert werden. Die angegriffene Person, die vom Zeugen lediglich als jung und dunkel bekleidet, beschrieben werden konnte, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Forchtenberg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Dienstag, den 23. Januar kam es in der Forchtenberger Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Person beschädigte zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt einen blauen VW Golf im vorderen linken Bereich. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Niedernhall: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Zeugen gesucht

Nach einer Polizeikontrolle am Mittwoch, den 17. Januar, in Niedernhall sucht die Polizei nach Zeugen des Geschehens. Ein Jugendlicher sollte gegen 14 Uhr in der Criesbacher Straße kontrolliert werden. Er flüchtete zunächst vor den Polizisten und wehrte sich als diese ihn eingeholt hatten heftig gegen die Arbeit der Polizeistreife. Er wurde aufs Polizeirevier gebracht und schließlich seiner Mutter übergeben. An der Bushaltestelle der Kirche St. Maria standen zum Zeitpunkt des Einsatzes mehrere Personen, die den Vorfall beobachtet haben müssen. Diese Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer beim 07940 8294 beim Polizeiposten Niedernhall zu melden.

