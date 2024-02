Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.02.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Niedernhall: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Montagvormittag, gegen 11.30 Uhr, beschädigt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Niedernhall auf einem Supermarktparkplatz in der Criesbacher Straße einen Mercedes. Der Fahrer eines vermutlich roten Fahrzeugs stieß beim Öffnen der Fahrertüre gegen die Beifahrertüre des Mercedes und entfernte sich anschließend ohne den entstandenen Schaden zu melden. Dieser wird mit rund 1.000 Euro beziffert. Gibt es Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Öhringen: Fahrradteile gestohlen

Am Samstag entwendet eine unbekannte Person Fahrradteile am Öhringer Bahnhof. Im Zeitraum von 11 bis 20 Uhr befand sich ein Fahrrad abgeschlossen am dortigen Fahrradständer. Eine bislang unbekannte Person entwendete die vordere Felge und den Sattel. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

