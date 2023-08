Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer stirbt nach Alleinunfall

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ein 28-jähriger Dortmunder ist gestern Vormittag auf der L692 ums Leben gekommen. Gemeinsam mit einem weiteren Fahrer fuhr er um 10.37 Uhr aus Lüdenscheid kommend auf seiner Aprilia in Richtung Iserlohn. In Höhe Eilerde kam er auf gerader Strecke aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich so schwer, dass er trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Rettungshubschrauber war zu diesem Zeitpunkt bereits eingetroffen. Sein Begleiter erlitt einen Schock. Spezialisten eines Unfallaufnahmeteams der Polizei im Hochsauerlandkreis unterstützten die hiesigen Beamten bei der Spurensuche und -sicherung. Das Motorrad wurde sichergestellt. Zeugenhinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiwache Altena unter 02352/9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell