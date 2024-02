Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.02.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann nach Raubüberfall in Haft

Am Mittwoch, den 31. Januar 2024, wurde in Heilbronn ein 23-Jähriger wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung festgenommen. Zuvor soll er gegen 19.40 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Heilbronn betreten und einen 59-Jährigen Verkäufer unter Vorhalt eines Messers dazu gebracht haben, die Kasse zu öffnen. Nachdem der Mann Bargeld in Höhe von rund 900 Euro aus der Kasse entnommen haben soll, flüchtete er zu Fuß. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Tat beobachten und den Tatverdächtigen verfolgen. So war es den zwischenzeitlich alarmierten Polizisten möglich, den 23-Jährigen kurz darauf festzunehmen und das mutmaßliche Tatmittel sowie weitere Beweismittel und Teile des erlangten Raubguts sicher zu stellen. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen wurde außerdem ein Tresor aufgefunden, der bei einem Einbruch Ende Januar entwendet worden sein soll. Am Donnerstag, den 1. Februar 2024, wurde der Festgenommene einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 23-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell