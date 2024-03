Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: AfD-Veranstaltung und Gegenversammlung insgesamt friedlich verlaufen - Vereinzelt Verstöße

In wenigen Fällen musste die Polizei bei der Wahlkampfveranstaltung der AfD in der Harmonie sowie der Gegenversammlung am Samstag in Heilbronn eingreifen. An der Gegendemonstration nahmen in der Spitze rund 2.000 Personen teil. Es kam zu Platzverweisen und insgesamt sechs Festnahmen, aufgrund einer wechselseitigen Körperverletzung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz durch Vermummung und dem Werfen von Pyrotechnik sowie eines Hausfriedensbruchs. Im letzten Fall begab sich ein Mann auf das Dach der Harmonie und warf einen rauchenden Gegenstand von dort vor den Eingang des Gebäudes. Hierbei wurde keine Person verletzt. Er konnte unmittelbar danach durch Einsatzkräfte des Polizei festgenommen werden. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnten die Festgenommenen entlassen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell