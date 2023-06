LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Gotha (ots) - Eine 45-Jährige parkte ihren Skoda in der in der Zeit zwischen dem 17. Juni, 20.30 Uhr bis gestern Mittag, 12.30 Uhr in der 18.-März-Straße. In dieser Zeit begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen zu dem Fahrzeug und beschmierten es mit leuchtend gelber Farbe. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter ...

mehr