POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Fußgänger an der Ampel angefahren

Weil ein Fußgänger am Freitagabend in Öhringen über eine rote Ampel lief, kam es in der Herrenwiesenstraße zum Unfall. Der 60-Jährige trat gegen 18.15 Uhr auf die Fahrbahn obwohl die Fußgängerampel ihn zu diesem Zeitpunkt zum Stehenbleiben aufforderte. Ein zeitgleich ordnungsgemäß auf der Herrenwiesenstraße herannahender Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Fußgänger. Der 60-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 28 Jahre alte Motorradlenker wurde leicht verletzt. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Künzelsau: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Am Wochenende wurde in Künzelsau ein Peugeot von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Besitzer hatte den Wagen am Samstag gegen 20 Uhr am Fahrbahnrand der Eichendorffstraße abgestellt. Als er am Sonntag gegen 18 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte bemerkte er den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro an seinem Auto. Vermutlich blieb ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren an dem Peugeot hängen und verursachte so die Beschädigung. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

