POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Fußgänger angefahren

Vermutlich bemerkte ein Autofahrer am Freitagvormittag in Neckarsulm eine rote Ampel nicht rechtzeitig und kollidierte daraufhin mit einem die Straße kreuzenden Fahrradfahrer. Der 79 Jahre alte VW-Lenker fuhr gegen 11 Uhr auf der Wehrbrücke und näherte sich der dortigen Fußgängerampel. Als diese für den Fahrzeugverkehr auf "Rot" schaltete, überquerte ein Fahrradfahrer die Straße und wurde von dem VW erfasst. Der 53-jährige Radler erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Handyladen gesucht

In der Heilbronner Kaiserstraße stiegen Einbrecher am Samstag in einen Handyladen ein. Zwischen Mitternacht und 10 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam die Ladentüre des Geschäfts und entwendeten aus dem Inneren mehrere Mobiltelefone und Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Obersulm-Willsbach: Baucontainer von Unbekannten aufgebrochen

Unbekannte brachen am Donnerstag oder Freitag in Offenau einen Baucontainer in Obersulm-Willsbach auf und flüchteten im Anschluss mit Diebesgut im Wert von rund 2.500 Euro. Der oder die Täter öffnete zwischen 16 Uhr am Donnerstagnachmittag und 7 Uhr am Freitagmorgen gewaltsam den mit einem Vorhängeschloss gesicherten Container im Bahnhoffußweg. Daraus entwendeten die Unbekannten mehrere Baumaschinen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Obersulm unter der Telefonnummer 07130 4009370 entgegen.

Heilbronn: Unfall an der Ampel - Wer hatte rot?

In der Nacht auf Sonntag stießen an einer Ampel in Heilbronn ein Mini Cooper und ein Linienbus zusammen. Der Fahrer des Minis Fuhr gegen 0.20 Uhr auf der Albertistraße und wollte an der Ampel in der Karl-Wüst-Straße in Richtung der Neckargartacher Brücke abbiegen. Auf der Karl-Wüst-Straße fuhr zeitgleich der Lenker des Linienbusses in Richtung Neckargartach. An der Ampel stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Da beide Fahrzeugführer angaben, dass die Ampel für sie Grün gezeigt hätte, hofft die Polizei auf Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

A81/ Widdern: Unfall auf der Autobahn

Fünf Fahrzeuge waren am Samstagabend in einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 bei Widdern verwickelt. Die 19-jährige Fahrerin eines VWs fuhr gegen 19.30 Uhr auf der rechten Spur der Autobahn in Richtung Süden. Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf fuhr die Frau mit ihrem Wagen auf einen vorausfahrenden Ford mitsamt Anhänger auf. Durch die Kollision wurde der Anbau des Anhängers abgetrennt und über die Fahrbahn bis auf den linken Fahrstreifen geschleudert, wo die herumfliegenden Teile auf einen BMW prallten. Die 64 Jahre alte BMW-Lenkerin versuchte den Fahrzeugteilen auszuweichen und prallte gegen die Mittelleitplanke. Die Fahrer eines Mercedes und eines Transportes konnten dem bei dem Unfall entstandenen Trümmerfeld nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wodurch auch diese Fahrzeuge beschädigt wurden. Insgesamt entstanden an den fünf Fahrzeugen Schäden in Höhe von über 45.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung musste die Fahrbahn gesperrt werden.

Brackenheim: Fahrräder aus Gartenhaus gestohlen

Im Brackenheimer Hirnerweg drang in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine unbekannte Person in ein Gartenhaus ein und stahl daraus ein Pedelec und ein Mountainbike. Der Täter oder die Täterin verschaffte sich auf unbekannte Weise Zugang zu dem Gartenhaus und transportierte das schwarz-orangefarbene E-Bike der Marke Scott Aspect und das schlammgraue Mountainbike der Marke Orbea unerkannt ab. Zeugen, die zwischen 20 Uhr am Samstagabend und 10 Uhr am Sonntagvormittag rund um den Hirnerweg verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Brackenheim: Einbruch in Vereinsgaststätte

Unbekannte drangen am Wochenende in die Vereinsgaststätte eines Brackenheimer Sportvereins ein. Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 23 Uhr am Samstagabend und 13 Uhr am Sonntagmittag über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude in der Austraße. Das Innere der Gaststätte wurde durchsucht, allerdings kein Diebesgut entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Güglingen: Einbruch in Bankfiliale

Am Wochenende drangen Unbekannte in eine Bankfiliale in Güglingen ein. Der oder die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes in der Marktstraße und gelangten so ins Innere. Aus den Filialräumen entwendeten der oder die Täter Münzgeld und verließen schließlich unerkannt den Tatort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

