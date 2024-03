POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.03.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Lauda-Königshofen: In Wohnung eingebrochen Auf bisher unbekannte Weise verschaffte sich ein Unbekannter am Montag Zutritt zu einer Wohnung in Lauda-Königshofen. Der Täter begab sich zwischen 7 Uhr und 17.45 Uhr in das Mehrfamilienhaus in der Goethestraße und endwendete eine Armbanduhr. Das ...

mehr