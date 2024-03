Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.03.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Bereits vor zwei Wochen wurde in Mosbach ein geparkter VW Caddy beschädigt, nun sucht die Polizei nach Zeugen. Die Besitzerin hatte ihr Auto am Montag, den 11. März am Fahrbahnrand der Pfalzgraf-Otto-Straße auf Höhe einer Schule abgestellt. Als sie gegen 18 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass der Außenspiegel des Caddys beschädigt worden war und auf der Straße lag. Da sich bislang kein Verkehrsteilnehmer meldete um den Unfall anzuzeigen, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Diese werden vom Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Aglasterhausen-Michelbach: Pferd in Fußgängerbrücke eingebrochen

In Aglasterhausen brach am Montagmittag ein Pferd durch eine Brücke und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Zwei Reiterinnen waren mit ihren beiden Pferden auf dem Waldweg von Schwanheim in Richtung Michelbach unterwegs. Im Bereich des Michelsees wollten die Frauen mit ihren Tieren zu Fuß eine Fußgängerbrücke über den Forellenbach überqueren, als eines der Pferde mit den Hinterläufen durch die Brücke brach und nicht mehr selbstständig befreit werden konnte. Das Tier wurde durch die Feuerwehr gerettet und leicht verletzt.

Mosbach-Sattelbach: Baggerschaufel gestohlen

Bislang unbekannte Personen stahlen am Wochenende eine Baggerschaufel von einer Baustelle in Mosbach-Sattelbach. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen transportierten der oder die Täter die Schaufel auf unbekannte Weise von der Baustelle im Schlehenweg ab. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Buchen-Hainstadt: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Bei einer Rockmusik-Veranstaltung in einer Mehrzweckhalle in der Ziegeleistraße in Buchen-Hainstadt wurde am frühen Sonntagmorgen ein 18-Jähriger verletzt. Der junge Mann war gegen 2.20 Uhr in eine Auseinandersetzung mit einem 41- Jährigen geraten. Der Ältere verpasste dem Jüngeren mehrere Ohrfeigen und einen Stoß gegen eine Bierflasche, aus der der 18-Jährige gerade trank. Der junge Mann erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Auseinandersetzung. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell