Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Neptunstraße abgestellten orangefarbenen Opel Corsa und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Schadenshöhe: circa 1.000 Euro Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

