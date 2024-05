Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zuerst alkoholisiert Auto gefahren und danach Widerstand geleistet

Hornbach (ots)

In der vergangenen Nacht am Freitag, den 10.05.2024, konnte ein Fahrzeugführer in der Zinselstraße unter Alkoholeinfluss stehend angetroffen werden. Der 28-Jährige wurde von Zeugen sowie den eingesetzten Beamten gegen 02:30 Uhr dabei festgestellt, wie er mit knapp über zwei Promille durch den Ort fuhr. Aufgrund der begangenen Straftat musste der Beschuldigte mit zur Polizeidienststelle wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Hiergegen leistete er Widerstand, wobei drei Einsatzkräfte leicht verletzt wurden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren sowie der Verlust seines Führerscheins. |pizw

