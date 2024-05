Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellten grauen Skoda Octavia und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Schadenshöhe: circa 2.000 Euro Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell