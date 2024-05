Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bundesstraße 10/ Fahren in Trunkenheit

Hauenstein (ots)

Am Dienstag, 07.05.2024, gegen 11.55 Uhr wurde ein 60-jähriger Fahrer eines PKW Opel Movano auf der Bundestraße 10, in Höhe Hauenstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte in der Umgebungsluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pidn

