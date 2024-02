Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Informationsabend für die Feuerwehr zu Sonder-und Wegerechten

Drakenburg / Rohrsen (ots)

(opp) Der gemeinsame Dienstabend der Feuerwehren Drakenburg und Rohrsen stand dieses Mal unter dem Thema "Sonder-und Wegerecht für die Feuerwehr". Im gut gefüllten Aufenthaltsraum der Drakenburger Wehr gab es von Polizeihauptkommissar Thomas Oppermann u. a. Einblicke in die Besonderheiten bei der Nutzung von Sonderrechten von Kameradinnen und Kameraden, welche nach der Alarmierung mit ihren eigenen Fahrzeugen beschleunigt zum Feuerwehrgerätehaus eilen. Hier sind vom Gesetzgeber jedoch strenge Richtlinien erlassen, so dass eine entsprechende Fahrt mit dem Privat-Pkw nur unter sehr geringen Geschwindigkeitsübertretungen und unter der Wahrung der Verhältnismäßigkeit möglich ist. Eine Missachtung von rotlichtlichtzeigenden Ampeln sowie die Nutzung von Wegerechten ist nicht erlaubt. Dieses gilt natürlich nicht für die Einsatzfahrten von Feuerwehrfahrzeugen. Hier dürfen Sonder- UND Wegerechte in Anspruch genommen werden, jedoch auch nur im Bereich der Erforderlichkeit sowie der Größe der abzuwenden Gefahr. Der Informationsabend verlief in angenehmer Atmosphäre. Sämtliche Beteiligten waren sich einig, einen solchen Themenabend regelmäßig abzuhalten.

