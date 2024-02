Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in der Seetorstraße

Rinteln (ots)

(me) Am Dienstag, 13.02.2024, gegen 10:40 Uhr, stellt eine Rintelnerin ihren Pkw Opel am Straßenrand der Seetorstraße in Fahrtrichtung Fußgängerzone geparkt ab. Nach Rückkehr gegen 10:55 Uhr stellt sie fest, dass der linke Außenspiegel ihres Pkw vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Kfz beschädigt worden ist. Ein männlicher Zeuge habe ihrer gegenüber angegeben, dass ihr Wagen durch einen schwarzen Pkw beschädigt worden sei.

Zeugen (insbesondere der Herr, der den Hinweis auf einen schwarzen Pkw gegeben hat) werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751 - 9646-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell