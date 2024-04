Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

Saalfeld (ots)

Am Samstag, gegen 19.30 Uhr, fuhr der 21-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld in den Kreisverkehr in der Kulmbacher Straße in Richtung Gorndorf ein. Hierbei übersah er den, sich darin bereits befindlichen, 33-jährigen Fahrer eines Motorrades. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein, kam dabei aber zu Fall. Er zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell