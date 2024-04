LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Unterwellenborn (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 18.00 Uhr, befuhr der 38-jährige Fahrer eines PKW die L1105 aus Richtung Bucha kommend in Richtung Kamsdorf. Hier fuhr er wohl mit so hoher Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr zu, dass er trotz eingeleiteter Vollbremsung erst in der Mitte des Kreisverskehrs zum Stehen kam. Die Ölwanne des Fahrzeuges wurde aufgerissen, was den Fahrer jedoch vorerst nicht davon abhielt ...

