Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: zahlreche Edding-Schmierereien im Bereich Saalburg

Saalburg-Ebersdorf (SOK) (ots)

Am Samstag, den 27.04.2024 stellte der Betreiber des Märchenwaldes, am Dornbachgrund fest, dass entlang der Straße, die von Wernsdorf nach Saalburg führt, zahlreiche Verkehrszeichen, Werbeschilder, Parkautomaten und weitere Flächen mit wasserfesten Faserstiften (in verschiedenen Farben) beschmiert worden sind. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bis in die Ortslage Saalburg hinein und weiterführend zum Pöritzer Ufer zahlreiche weitere entsprechende Schmierereien feststellen. Insgesamt wurden an diesem Tag mindestens 100 Graffiti-Tags festgestellt.

Am Sonntag stellten die aufnehmenden Beamten weitere Graffititags, im Bereich der Stauseebrücke, dem Pöritzscher Ufer und entlang der Uferpromenade zwischen Stauseebrücke und Ehrenhain fest. Auch hier wurden wasserfeste Stifte in verschiedenen Farben sowie rote Sprühfarbe verwendet.

Der Sachverhaltskomplex konnte auf die Tatzeit von Freitag, dem 26.04.24, 15 Uhr bis Sonntag, 28.04.2024, 05:40 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen die Hinweise zu wahrgenommenen verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefon-Nr.: 03663 431 0 zu melden!

