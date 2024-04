LPI-SLF: berauschter Fahranfänger

Saalfeld (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend aus einem Keller in Rudolstadt, Gustav-Freytag-Straße ein Mountainbike im Wert von 900 Euro. Es handelt sich um ein neuwertiges Fahrrad der Marke Trek Marlin mit einer auffälligen rot gelben Lackierung. Das Fahrrad war mit einem Bügelschloss gesichert im Keller abgestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

