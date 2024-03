Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unachtsamkeit von Radfahrer führt zum Unfall

Mannheim (ots)

Am Sonntag gegen 11:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Lilienthalstraße / Tarnowitzer Weg ein Unfall zwischen einem 55-jährigen Radfahrer und einem 51-jährigen Audi-Fahrer, bei dem der Radfahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurde.

Zuvor fuhr der 55-Jährige den Radweg der Lilienthalstraße in Fahrtrichtung Sandhofen entlang. Auf gleicher Höhe befuhr der Audi-Fahrer die Lilienthalstraße parallel zum Radweg in dieselbe Richtung. Auf Höhe der Einmündung Lilienthalstraße / Ecke Tarnowitzer Weg fuhr der Radfahrer, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn und übersah den Audi-Fahrer. Trotz umgehend eingeleiteter Vollbremsung und einem Ausweichmanöver des Audi-Fahrers in die Fahrbahnmitte, kollidierte der Radfahrer mit dem Fahrzeug und fiel über die Motorhauhaube zu Boden. Hierbei verletzte sich der 55-Jährige schwer. Der Audi-Fahrer sowie eine weitere Verkehrsteilnehmerin leisteten unverzüglich erste Hilfe und trugen den Radfahrer auf den Bürgersteig. Der Radfahrer entfernte sich daraufhin zu Fuß in die Stettiner Straße und vertraute sich dort einer Bekannten an, die wiederum den Rettungsdienst und die Polizei alarmierte. Der verletzte Radfahrer wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. An dem Fahrzeug des 51-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell