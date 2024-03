POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand von 250 Strohballen

Mannheim (ots) - Ein entlaufener Schäferhund hielt die Polizeihundeführerstaffel in der vergangenen Nacht auf Trapp. Nachdem der Schäferhund am 29.02.2024 entlaufen war, wurde er am gestrigen Morgen im Bereich Mühlfeld Weg III und kurzzeitig auch auf der Fahrbahn der angrenzenden Schnellstraße gesichtet. Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es dabei ...

mehr