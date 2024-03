Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neuostheim: Schäferhund erfolgreich eingefangen

Mannheim (ots)

Ein entlaufener Schäferhund hielt die Polizeihundeführerstaffel in der vergangenen Nacht auf Trapp. Nachdem der Schäferhund am 29.02.2024 entlaufen war, wurde er am gestrigen Morgen im Bereich Mühlfeld Weg III und kurzzeitig auch auf der Fahrbahn der angrenzenden Schnellstraße gesichtet. Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es dabei zwar nicht, da diese aber nicht auszuschließen war, versuchten die Kollegen den Hund einzufangen und lockten ihn dazu auf ein umzäuntes Gelände. Dort gelang es dann einem Tierarzt und den Spezialisten der Tierrettung Rhein-Neckar den Hund mit einem Blasrohr und Narkosepfeil zu betäuben und ihn so unverletzt und stressfrei einzufangen. Mittlerweile ist der Hund wieder bei Bewusstsein und erfreut sich bester Gesundheit. Der Hundehalter wurde bereits verständigt.

