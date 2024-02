Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbelehrbarer "Gourmet"-Langfinger

Sondershausen (ots)

Am Samstag, den 10.02.2024, gegen 16:00 Uhr erhielt die PI Kyffhäuser eine Mitteilung zu einem gestellten Ladendieb im "LIDL"-Markt in der Erfurter Straße in Sondershausen. Die eingesetzten Beamten konnten dem Markt-Personal schnell bei der Identifizierung des Ladendiebs behilflich sein. Der 34-Jährige ist für die Ordnungsbehörden kein Unbekannter und wegen gleichgelagerter Delikte schon hinreichend negativ in Erscheinung getreten. Die entwendeten Genussmittel - wie z.B. Garnelen, Octopus und Schokolade - im Wert von ca. 30 EUR waren in einem mitgeführten Rucksack, welchen der "Langfinger" unter seiner Jacke trug, verstaut. Diese zuvor entwendeten Lebensmittel wurden dem Marktpersonal übergeben. Der Ladendieb wurde aus dem Markt, für welchen bereits ein Hausverbot wegen Diebstahl bestand, verwiesen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

