LPI-NDH: Einbruch in Gartenhaus

Sondershausen (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (08.02.2024 / 10:30 Uhr) bis Samstag (10.02.2024 / 09:00 Uhr) wurden drei Fensterglasscheiben am ehemaligen Kindergarten in der "Straße der Freundschaft" in Sondershausen beschädigt. Das betroffene Gebäude befindet sich zwischen der "Skate-Arena" und dem daneben befindlichen Wohnblock. Unbekannte Täter warfen mehrere Gegenstände von außen durch die Glasscheiben in das Innere des Gebäudes. Das Gebäude wird aktuell als ...

mehr