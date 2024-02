Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: beschädigter Pkw Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

In der Zeit vom 09.02.2024 / 16:30 Uhr bis 10.02.2024 / 10:30 Uhr zerschlugen unbekannte Täter in Heiligenstadt / Göttinger Straße die Heckscheibe eines Pkw und hinterließen einen Sachschaden von ca. 300,-EUR. Der blaue Pkw Renault Clio war auf einem öffentlichen Parkplatz in der Nähe des Kurparkes abgestellt gewesen.

