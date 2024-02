Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sinnloser Vandalismus

Sondershausen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (08.02.2024 / 10:30 Uhr) bis Samstag (10.02.2024 / 09:00 Uhr) wurden drei Fensterglasscheiben am ehemaligen Kindergarten in der "Straße der Freundschaft" in Sondershausen beschädigt. Das betroffene Gebäude befindet sich zwischen der "Skate-Arena" und dem daneben befindlichen Wohnblock. Unbekannte Täter warfen mehrere Gegenstände von außen durch die Glasscheiben in das Innere des Gebäudes. Das Gebäude wird aktuell als Außenstelle des Stadtarchivs genutzt. Der Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 300 EUR beziffert.

Personen - welche sachdienliche Angaben zu Beteiligten und / oder zum Tatgeschehen machen können - werden gebeten, sich unter der u.g Telefonnummer oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

