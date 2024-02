POL-PDNW: Vorfahrt missachtet - eine Person leichtverletzt

Wattenheim (ots) - Am Donnerstag, 08.02.2024 im Zeitraum zwischen 04:20 Uhr und 18:10 Uhr wurden an einem Pkw, welcher auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz In den Grasgärten in Wattenheim geparkt war, beide amtliche Kennzeichen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter 06359/9312-0 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Grünstadt Telefon: 06359-9312-0 E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de Juner, ...

