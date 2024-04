LPI-SLF: Diebstahl eines Fahrrades in Rudolstadt

Saalfeld (ots) - In der Nacht von Freitag zu Sonnabend beschädigten unbekannte Täter in Königsee,Otto-Nuscke-Straße die beiden hinteren Reifen eines Skodas. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Es gibt derzeit keine Hinweise auf die Täter. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

mehr