Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Diebstahl in Wohnung von Bewohner festgenommen

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr wurde die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Neckarhauser Straße von unbekannten Stimmen aus dem Büro in ihrer Wohnung wach. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten begab sie sich in Richtung der Stimmen und erblickte drei unbekannte Männer. Diese entfernten sich daraufhin durch die geöffnete Terrassentür in Richtung Friedrichsfeld, bzw. versuchten dies zunächst. Einer der Männer konnte durch den Lebensgefährten der Frau ergriffen und sodann am Boden fixiert werden. Die Frau verschloss indes die Terrassentür, um das Flüchten des am Boden Fixierten zu verhindern. Dies passte allerdings den anderen beiden Mittätern nicht, weshalb diese wieder zurückkamen, um ihrem Kumpanen zur Hilfe zu eilen. Aufgrund der verschlossenen Terrassentür gelang ihnen dies jedoch nicht, woraufhin sie zunächst wild gegen die Tür hämmerten und - nachdem dies keinen Erfolg zeigte - auch noch einen Kürbis, sowie einen weiteren schweren Gegenstand gegen die Tür schmissen. Durch den schweren Gegenstand wurde die Tür zwar beschädigt, aber nicht so, dass man hätte durch diese flüchten können. Die Frau des Hauses alarmierte hiernach die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten die beiden Mittäter ihren Dritten im Bunde zurückgelassen und die Flucht angetreten. Durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des zur Unterstützung geeilten Autobahnpolizeireviers Mannheim-Seckenheim, sowie die Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers Ladenburg wurde der Mann festgenommen und zum Polizeirevier Ladenburg gebracht. In der Wohnung stellten die Geschädigten dann fest, dass sie zuvor vergessen hatten, die Terrassentür zu schließen, weshalb es für die drei Männer ein Leichtes war, die Wohnung zu betreten. Nachdem sie sich überall in der Wohnung umgesehen hatten, und das Diebesgut (diverse Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro) bereits in einer Tasche zum Abtransport bereitgestellt hatten, wurden sie von der Dame des Hauses überrascht. Im Revier stellte sich des dann heraus, dass es sich bei dem festgenommenen Tatverdächtigen um einen Jugendlichen im Alter von 17 Jahren handelte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige entlassen.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell