POL-MA: BAB A 61/ Dreieck Hockenheim/ Autobahnkreuz Speyer: Unfall mit drei Fahrzeugen - PM 3

BAB A 61/ Dreieck Hockenheim/ Autobahnkreuz Speyer (ots)

Am Dienstagvormittag um 07:30 Uhr fuhr ein 45-jähriger Renault-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 61 von Speyer kommend in Fahrtrichtung Hockenheim. Aufgrund eines Staus musste der Renault-Fahrer bis zum Stillstand abbremsen. Eine hinter ihm befindliche 39-jähriger VW-Fahrerin bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab. Ein 43-jähriger Daimler-Benz-Fahrer erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr am Stauende auf den VW auf, der wiederum auf den Renault aufgeschoben wurde. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Sowohl der VW als auch der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr Speyer wurden die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf der Fahrbahn beseitigt. Während der Unfallaufnahme bis circa 09:50 Uhr kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstau. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Höhe des Sachschadens liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Der Verkehrsdienst- Außenstelle Walldorf- hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

