Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: nichtversichertes Kleinkraftrad, nach Fahrt ohne Helm festgestellt

Döbritz (SOK) (ots)

Am Samstag, den 27.04.2024, 16:35 Uhr stellten Beamte der PI Saale-Orla in Döbritz einen Roller, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h fest, dessen 23-jähriger Fahrer keinen Helm trug. Im Rahmen der weiteren Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass an dem genutzen Roller ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht war und das Kleinkraftrad aktuell über keinen Versicherungsschutz verfügte.

