Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht unter Drogeneinfluss

Unterwellenborn (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 18.00 Uhr, befuhr der 38-jährige Fahrer eines PKW die L1105 aus Richtung Bucha kommend in Richtung Kamsdorf. Hier fuhr er wohl mit so hoher Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr zu, dass er trotz eingeleiteter Vollbremsung erst in der Mitte des Kreisverskehrs zum Stehen kam. Die Ölwanne des Fahrzeuges wurde aufgerissen, was den Fahrer jedoch vorerst nicht davon abhielt seine Fahrt fortzusetzten. Auf der B 281 war der PKW dann nicht mehr fahrbereit und der Fahrer konnte durch Beamte des Inspektionsdienstes festgestellt werden. Der mit ihm durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zum Beseitigen der Ölspur kam die Feuerwehr zum Einsatz.

