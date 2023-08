POL-EU: Betrunken mit Pkw unterwegs - 46-Jährige muss sich vor dem Pkw übergeben

Mechernich (ots) - Ein 43-jähriger Mann aus Mechernich fiel am Mittwoch gegen 16.32 Uhr in Mechernich auf der Bahnstraße Polizeibeamten auf, da er mit einem Segway entgegengesetzt einer Einbahnstraße fuhr. Der Mann wurde daraufhin angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle wurde in der Atemluft starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Dem Mann wurde in der Vergangenheit bereits das ...

