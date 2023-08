POL-EU: Mit dem Segway unterwegs

Euskirchen (ots) - Am heutigen Donnerstagmorgen (17. August) wurden gegen 5 Uhr die Feuerwehr sowie die Polizei zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Frauenberger Straße in Euskirchen gerufen. Bereits gegen 3 Uhr nahm die 84-jährige Bewohnerin den Rauch und den alarmierenden Feuermelder wahr. Erst gegen 5 Uhr wurde ein Nachbar auf den Rauchmelder aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. ...

