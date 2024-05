Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Linksabbieger verursacht Verkehrsunfall

Pirmasens (ots)

Am gestrigen Freitag, den 10.05.2024 gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus dem Kreis Südwestpfalz mit seinem BMW die Gasstraße in Fahrtrichtung Teichstraße in Pirmasens. Als Linksabbieger missachtete dieser die bevorrechtigte Fahrzeugführerin aus Richtung der Streckbrücke kommend. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte blieben unver-letzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11 000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt./pips

