Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer und Autofahrer geraten im Straßenverkehr aneinander und zeigen sich gegenseitig an

Hagen-Mitte (ots)

In der Hochstraße gerieten ein Radfahrer und ein Autofahrer am Dienstag (05.09.) in eine Auseinandersetzung. Gegen 14.40 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Rad in Richtung Eilpe. Ein hinter dem Mann befindliches Auto habe ihn angehupt und im weiteren Verlauf überholt. Der 36-jährige Radfahrer gab an, ausgebremst worden zu sein, er habe im Zuge des Überholvorganges den Spiegel der Beifahrerseite umgeklappt. Es sei dann zu einem Wortgefecht zwischen den Männern gekommen. Als der 36-Jährige wieder auf sein Fahrrad gestiegen sei um weiterzufahren, habe der Autofahrer ihn von diesem gezogen. Der 59-jährige Autofahrer schilderte eine abweichende Version der Geschehnisse. Er sei von dem Radfahrer ausgebremst worden. Nachdem er den Hagener überholte, sei es zu einem Streitgespräch gekommen. Der 59-Jährige gab an, dass er in sein Auto steigen und weiterfahren wollte. Der Radfahrer habe sich jedoch vor das Fahrzeug gestellt, um dies zu verhindern. Beim anschließenden Passieren sei der 36-Jährige dann an seine rechte Fahrzeugseite gefahren und habe den Außenspiegel umgeklappt. Der 59-Jährige habe daraufhin angehalten, ihn vom Fahrrad geholt, um die Personalien zu sichern. Er sei dann gegen das Bein getreten worden. Eine Zeugin des Streits bestätigte die Angaben des 59-Jährigen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen den Autofahrer. Aufgrund der wechselseitigen Beteiligung erhielt der 59-Jährige darüber hinaus eine Anzeige wegen Körperverletzung sowie Nötigung im Straßenverkehr. An dem Spiegel des Autos entstand kein Schaden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell