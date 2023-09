Polizei Hagen

POL-HA: 28-jähriger Autofahrer überschlägt sich in Eilpe mit seinem Hyundai und verletzt sich leicht

Hagen-Eilpe (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer überschlug sich am Dienstagmorgen (05.09.2023) in Eilpe mit seinem Fahrzeug und verletzte sich dabei leicht. Der Mann war, gegen 07.10 Uhr, mit seinem Hyundai auf der Selbecker Straße in Richtung Breckerfeld unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 28-Jährige zwischen den Einmündungen zu den Straßen Am Hirsch und Am Damm die Kontrolle über sein Auto, geriet in den Gegenverkehr und fuhr in den Straßengraben. Dort überschlug sich der Hyundai und kam danach auf den Rädern zum Stehen. Der leicht verletzte Fahrer konnte sein Auto selbstständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Selbecker Straße kurzzeitig. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell