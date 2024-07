Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und einer schwerverletzten Person Am Samstag, den 20.07.2024, gegen 12:00 Uhr, verwechselt eine 47- jährige Fahrzeugführerin aus Werlte in einem Parkhaus an der Hagenstraße das Fahrpedal ihres Pkw mit dem Bremspedal. Hier fährt sie frontal gegen eine Außenwand des Parkhauses. Bei dem Unfall wird eine 5-jährige Beifahrerin schwer verletzt, sowie eine 21- jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin wird hierbei ebenfalls leicht verletzt. Die verletzten Personen werden zwecks Behandlung dem Krankenhaus zugeführt. Am Gebäude entstand leichter Sachschaden, am Pkw Totalschaden.

Emstek- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 20.07.2024, in der Zeit von 18:00-19:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Halener Badesee zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ( mutmaßlich Fahrrad ) einen dort geparkten Pkw an der Baumwegstraße und entfernt sich anschließend vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer: 04471-18600 entgegen

Cloppenburg- Brand von Strohballen

Am Samstag, den 20.07.2024, gegen 23:20 Uhr gerieten aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Feld im Ortsteil Bethen mehrere Strohballen in Brand. Die Feuerwehr Cloppenburg war vor Ort und löschte den Brand.

Cloppenburg- Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 21.07.2024, gegen 08:03 Uhr befuhr ein 34-jähriger aus Rechterfeld die Osterstraße in Cloppenburg. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2.23 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

